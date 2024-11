Lanazione.it - Mugello, distretto d'eccellenza: la visita della Camera di commercio di Firenze

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 12 novembre 2024 - Dopo laalla Sammontana, alla Bottega d'Arte Maselli, a Ditta Artigianale, Ceramiche Giusti e alla Tripperia Fiorentina, ladidicon il suo tour "a casa delle imprese" ha fatto tappa a Borgo San Lorenzo che, con la forza delle sue 1.880 attività, è un comune strategico per ildelche conta in totale 6.544 imprese. Dopo essere stati presso l'ufficio staccato di Borgo San Lorenzo (sede dell'Unione Montana dei Comuni del, via Togliatti) a disposizione con servizi gratuiti il martedì 8.30-13 e 14-15.30 e il giovedì 8.30-13 (su appuntamento), il presidente e il segretario generaledidiMassimo Manetti e Giuseppe Salvini hanno fattoalla Pasticceria Valecchi, frutto di una passione tramandata da generazioni, da quando a fine dell’800 Armido Valecchi inizia a sognare la sua pasticceria, mentre lavorava come cameriere all’Hotel La Pergola.