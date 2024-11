Ilfattoquotidiano.it - Morituri, tutte le fake news sui gladiatori. Ecco il libro sulla vera storia dei combattenti nelle arene romane

te salutant!”. Ma quando mai. Con– Ladei(Garzanti), scritto dagli storici Luca Fezzi e Marco Rocco, potrete finalmente mettere ordine ai tanti dilemmi sorti dalle rappresentazioni cinematografiche, seriali, letterarie e videoludiche che mettono al centro una delle figure più celebri dell’immaginario dell’Antica Roma: i.Intanto, come dicevamo in apertura la frase “te salutant” (coloro che stanno per morire ti salutano) detta daial cospetto dell’imperatore è un falso storico (oggi diremmo). E sapete perché? Perché l’unica testimonianza possibile di quella frase è di Gaio Svetonio Tranquillo nella Vita dell’imperatore Claudio e si riferisce non alle parole di un gladiatore, ma a ciò che dissero alcuni dei 19000 condannati a morte che si prestarono alla cruenta rappresentazione sul Lago Fucino di una battaglia navale tra rodiesi e siciliani.