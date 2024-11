Ilfattoquotidiano.it - Mense scolastiche, irregolare 1 su 4: i carabinieri del Nas hanno trovato nei pasti insetti ed escrementi di roditori

Presenza die didi, diffusa umidità, formazioni di muffe,carenti per quantità e qualità, omessa presenza di allergeni e assenza di tracciabilità degli alimenti. Sembra un film dell’orrore, e invece – anche peggio – sono ledei nostri figli. Non tutte, ovviamente. Il Comandoper la Tutela della Salute ha diffuso stamane i risultati di una campagna di controlli avviata all’inizio dell’anno a livello nazionale.I numeri. Sinora sono state cotrollate oltre 700di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, dalle scuole dell’infanzia agli istituti superiori ed universitari. Una su quattro è risultata. Nel complesso, sono state accertate 225 violazioni amministrative o penali e irrogate sanzioni pecuniarie per 130 mila euro; nei casi più gravi, 5 gestori sono stati deferiti all’autorità giudiziaria ed è stato disposto il sequestro di punti cottura e delle dispense nonché di 350 kg di alimenti.