Iltempo.it - "Meloni lo tenga a bada": Elon Musk fa impazzire Boldrini sui giudici

Leggi su Iltempo.it

a gamba tesa. Il magnate si è inserito nel testa a testa tra il governo e idella sezione immigrazione del tribunale di Roma, che ieri hanno annullato i trattenimenti dei sette migranti trasferiti in Albania, rinviando alla Corte di giustizia europea per chiarimenti sulla corretta interpretazione delle direttive. “Questidevono andarsene", ha tuonato sulla piattaforma social X. Poche e dirette parole che hanno mandato presto in tilt la sinistra. "A che titolopensa di poter dire cosa devono o non devono fare iitaliani? Cosa gli dà il diritto di interferire con un potere indipendente di uno stato sovrano che non è neanche il suo?": Laurasi è accodata al deputato di Avs Angelo Bonelli. "La presidente Giorgiail suo idolo e gli dica di astenersi dal mettere in atto queste invasioni di campo.