Megan Fox annuncia di essere incinta del suo primo figlio con Machine Gun Kelly

L'attriceFox ha rivelato sui social die di aspettare il suodal cantanteGunFox hato ufficialmente, con un post su Instagram, didel suoconGun. L'attrice ha condiviso infatti uno scatto in cui è ricoperta di vernice nera, accompagnato da una didascalia in cui dichiara: 'Nulla è realmente perduto. Bentornato'. L'annuncio diFox Il post condiviso daFox usa inoltre la canzone Last November diGun, un brano ispirato all'aborto spontaneo che la sua fidanzata ha avuto in precedenza. L'ex star di Transformers ha già avuto tre figli con l'ex marito Brian Austin Green: Noah che ha 10 anni, Bodhi .