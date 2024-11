Mazzariello a Sanremo Giovani 2024 con l’ironia di Troisi | Un vortice di emozioni

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Dalle prime canzoni pubblicate nel 2021 al palco di, passando attraverso due EP – ‘ufficio oggetti smarriti’ e ‘Antisommossa’, uscito qualche mese fa –, festival italiani e il concertone del Primo Maggio. È il brano Amarsi per lavoro a portare il cantautoretra i 24 finalisti che si giocano un posto al Festival 2025 di Carlo Conti.Già disponibile in digitale per Futura Dischi/Epic Records Italy, il singolo esplora il tema delle relazioni e delle scelte quotidiane, affrontando con profondità e disincanto le complessità dell’amore. Lo accompagna un videoclip, diretto da Vincenzo Ferrara e visibile su YouTube, nel qualesi muove tra le strade di Milano di notte. E racconta con autenticità e intimità la semplicità straordinaria della vita quotidiana.