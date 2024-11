Lo abbiamo sgamato Enzo Paolo Turchi scoperta la prova del suo addio al Grande Fratello

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

L’uscita didalha scatenato un vero caos in casa, ma anche tra il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini. Gli animi dei concorrenti non sono dei migliori e ne è lail momento di sconforto vissuto poche ore da fa Mariavittoria e Jessica, crollate in un lungo pianto mentre si confidavano in giardino. Un’uscita momentanea, che però sta pesando anche su altri inquilini della casa come Pamela, Luca e Javier.L’annuncio dell’uscita didalla casa delè arrivato ieri, ma era da giorni che si parlava di un suo abbandono. Fatto sta che ieri sui social ufficiali del programma è apparso il messaggio: “, per motivi personali, lascia momentaneamente la casa del Gf“. Poco prima dell’uscita, il coreografo e marito di Carmen Russo stava parlando con alcuni inquilini e dicendo che non ne poteva più.