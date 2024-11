Gqitalia.it - Lazza e la sua passione per i ticchettii di lusso

Chesia uno dei volti più in voga della scena musicale italiana non è un segreto per nessuno, ma dietro le sue rime affilate e i suoi successi in classifica si cela un dettaglio che forse sfugge ai meno attenti: la sua vera ossessione è. l’orologio. E mai uno qualsiasi.Per il rapper milanese, lo stile è tutto, e questo si riflette in ogni scelta di look: dai completi urban fino agli accessori che fanno la differenza,sa come far parlare di sé anche quando non ha un microfono in mano. Ma ciò che spicca davvero, oltre alle collane e agli anelli (che chiaramente non lesina), è il suo polso, sempre adornato da pezzi che potremmo definire “da collezione”.sfoggia segnatempo che mescolanoe design contemporaneo, alternando modelli in oro e acciaio, con dettagli tecnici che farebbero venire un colpo anche a un collezionista navigato.