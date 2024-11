Fanpage.it - La virologa Halassy cura il suo tumore al seno iniettandosi due virus: i risultati dell’auto-sperimentazione

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

LaBeatadell’Università di Zagabria ha sperimentato su se stessa l’iniezione di due(undel morbillo e undella stomatite vescicolare) per attaccare le cellule cancerose, una pratica chiamata viroterapia oncolitica per cui non ci sono ancora agenti approvati per il cancro al. Il suo caso ha acceso il dibattito sugli aspetti etici dell’auto-. La: "Non imitatemi"