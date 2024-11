Ilrestodelcarlino.it - La star di “Grease“ è urbinate. Ecco la storia di Eleonora Buccarini

Da Urbino porta la “sua“ Olivia Newton-John sui palchi di tutta Italia:, 27 anni, è stata fino a domenica in scena al teatro Rossini di Pesaro con, in cui ricopre il ruolo della protagonista Sandy da ormai un anno, portando con la Compagnia della Rancia il famosissimo musical in tutta la Penisola. Quando inizia la sua avventura? "Al liceo di Urbino, quando mi sono iscritta a un corso di musical pomeridiano. Poi, dopo il diploma, piacendomi anche la danza da sempre, mi sono iscritta alla Bernstein School of Musical Theater di Bologna. Non sapevo quasi nulla e non avevo conoscenti nel settore; è stata una scommessa, che però è andata bene". E dopo l’accademia? "Ho iniziato una lunga serie di audizioni e dopo pochi mesi nel 2019 mi hanno preso alla Compagnia della Rancia, che non ho mai lasciato, anche se riesco a conciliare altri spettacoli e lavori nei periodi in cui non sono in tournée".