In Canada non praticano l’eutanasia per i «danneggiati dal vaccino Covid»

Leggi l'articolo completo su Open.online

Diverse condivisioni Facebook e su Threads stanno rilanciando una bufala riguardante presuntidalche sarebbero vittime di un complotto del governo canadese di Justin Trudeau per eliminare mediante eutanasia idal. Questo genere di contenuti usa indebitamente il “brand” Julian Assange per screditare i vaccini, ottenendo facili click dagli utenti No vax.Per chi ha fretta:Circola in diversi canali No vax la bufala deidasottoposti a eutanasia dal governo Canadese.Inil suicidio assistito è legale ed esiste un’organizzazione che segue tale pratica, a cui non risultano tracce di questo presunto complotto.È noto solo il caso di un anonimo cittadino dell’Ontario che ha ottenuto il suicidio assistito per via di una grave forma di depressione.