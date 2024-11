Ilgiorno.it - Il Natale divide la maggioranza

Due anni fa avevano detto che sarebbe stata l’ultima volta e invece a Cernusco sta per tornare la pista di pattinaggio da ghiaccio. Attrazione indiscutibile nella centralissima piazza Unità d’Italia per famiglie e ragazzi in periodo natalizio, ma il divertimentola, Cernusco Possibile alza il sopracciglio: "Scelte anti-ambiente". C’è pure l’albero con tutte le lucine. "Il cambiamento passa anche da qui - spiega il consigliere Roberto Codazzi -. Peccato perché su questo tema la città fa cose importanti e sulle feste di fine anno si poteva dare un segnale diverso. Nel 2022 era stata annunciata la svolta, nel 2023 si è puntato sul ghiaccio sintetico, ma i risultati non sono stati quelli attesi. Nel 2024 speravamo si andasse in un’altra direzione". Nel centrosinistra al governo la sensibilità verde è stata superata dalla necessità di regalare un po’ di atmosfera.