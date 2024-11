Ilfattoquotidiano.it - Il grande affare dei Banksy (e non solo) falsi: 38 indagati, 2100 opere sequestrate. Intere mostre erano allestite con copie fasulle

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non c’di cui aveva scritto a marzo il Fatto, esposti a Venezia e a Cervia. C’era un mondo intero did’arte false (molti, ma non) prodotte in tutta Europa e commercializzate anche in Italia per essere battute all’asta o, nei casi più fortunati, esposte in mostra: operazione che consente all’opera, di norma, di acquisire ulteriore valore di mercato. È il quadro che emerge dalla maxi operazione dei carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, condotta insieme alla procura di Pisa e coordinata a livello europeo dall’agenzia Eurojust, i cui esiti preliminari sono stati svelati l’11 novembre. L’operazione, denominata “Cariatide” – dal soggetto di un falso Modigliani intercettato, che ha fatto scattare le indagini -, ha preso il via nel 2023 dopo il sequestro, a casa di imprenditore pisano, di 200d’arte contemporanea risultate contraffatte.