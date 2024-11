Bergamonews.it - Guido Fratta nuovo segretario generale della Fisascat: “Promuovere maggiore contrattazione territoriale”

è ilCisl di Bergamo, la categoria che con i suoi 12.500 iscritti tutela e assiste i lavoratori del comparto del terziario, il settore con il maggior numero di lavoratoriprovincia . L’elezione di, già in segreteria dal febbraio scorso, è avvenuta lunedì mattina, nel corso del Comitato direttivo riunito a Brusaporto.Già delegato di Adecco Italia dal 2008, il sindacalista seriano, 46 anni, è entrato in CISL nel 2011 come operatorefederazione. Dal 2013 ha collaborato attivamente con Felsa (la categoria che tutela il lavoro atipico) di cui è stato prima coordinatoree poi, dal 2019regionale. Nel 2024 il ritorno allaCislLa proposta diè stata avanzata nel corsopropria relazione introduttiva da Claudia Belotti, che guidava la categoria dal 2021 ed ha ora maturato i requisiti pensionistici.