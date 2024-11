Lapresse.it - E’ morto il pittore britannico Frank Auerbach

E’il. La notizia è riportata dal Guardian. Si tratta dell’artista arrivato in Gran Bretagna grazie al programma ‘Kindertransport’ e divenuto uno dei pittori figurativi più importanti del periodo postbellico. E’all’età di 93 anni.“Nel corso di una carriera durata sette decenni, l’artista-tedesco è stato noto per i suoi ritratti e per le scene di strada di Camden, a nord di Londra, dove mantenne lo stesso studio per 50 anni – riporta il Guardian -. Era rinomato anche per il suo modo unico di creare opere, rimuovendo ripetutamente la vernice dalle versioni che non lo soddisfacevano e ricominciando da capo, finché il lavoro completato non risultava talmente carico di pittura da rischiare di staccarsi dalla tela”.