Metropolitanmagazine.it - “De Toutes Beautés!”: L’Oréal al Louvre con un viaggio nell’essenza dell’arte e della bellezza

e arte sono due pilastri dell’umanità, con radici profonde che attraversano ogni epoca e cultura. Questo legame trova una nuova celebrazione aldi Parigi, dove dal 13 novembre prenderà vita “De!”, un percorso ideato in collaborazione conche esplora il concetto diattraverso le opere di uno dei musei più iconici al mondo.alcon un itinerario tra arte euniversaleIl percorso “De!” propone una selezione di 108 opere, 44 delle quali di fama mondiale, disposte lungo un itinerario che copre 10.000 anni di storia, toccando culture antiche e moderne, dall’antica Grecia alla Mesopotamia fino all’Italia rinascimentale. Questo progetto vuole mettere in risalto launiversale, che si riflette in tutte le civiltà e attraversa i confini del tempo e dello spazio.