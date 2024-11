Scuolalink.it - Corsi INDIRE Sostegno 30 CFU, Valditara rassicura: ‘Dal 2025 specializzazione per 40mila Docenti’

Leggi l'articolo completo su Scuolalink.it

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeha annunciato l’intenzione di avviare un programma diper docenti diattraverso ida 30 CFU gestiti da. L’obiettivo è fornire laa circa 30-docenti entro il, un passo fondamentale per colmare il divario tra il numero di studenti con disabilità e la disponibilità di insegnanti qualificati. Attualmente, circa 85mila docenti dicon esperienza non possiedono la, creando una criticità che l’Osservatorio per la Disabilità intende risolvere.: un nuovo percorso per lanelIl Decreto Legge n.71/2024 introduce un percorso dida 30 CFU per docenti con almeno tre anni di servizio su posto dinegli ultimi cinque anni.