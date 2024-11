Primacampania.it - Controlli dei Nas nelle mense scolastiche in Italia: irregolari 1 su 4

ROMA – Insetti, escrementi di roditori, cibi in cattivo stato di conservazione e mancanza di tracciabilità degli alimenti. Queste sono alcune delle gravità riscontrate dai NAS in una mensa scolastica su quattro durante iavviati a livello nazionale con l’inizio del nuovo anno scolastico. L’operazione, condotta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in collaborazione con il Ministero della Salute, ha verificato il rispetto delle normative igienico-sanitarie, dall’infanzia agli istituti superiori e universitari.Ad oggi, sono state controllate oltre 700in tutto il Paese, sia pubbliche che private. Sono state accertate 225 violazioni amministrative e penali, con l’irrogazione di sanzioni per un totale di 130mila euro. Nei casi più gravi, cinque gestori sono stati deferiti all’autorità giudiziaria, mentre sono stati sequestrati punti cottura, dispense e 350 kg di alimenti in pessime condizioni o con etichettature, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.