Controlli dei carabinieri. Al volante con droga e alcol, denunce a raffica nella notte

Guida in stato di ebbrezza, porto d’armi, soggiorno illegale,. Sono tutti reati contestati a 10 uomini e una donna nel fine settimana grazie aistraordinari del territorio da parte della Compagniadi Cesena. A un automobilista, con precedenti, per guida in stato di ebbrezzaica, con valore etilico pari a 1,39 g/l, è stata ritirata la patente per la successiva sospensione e il veicolo affidato a una persona idonea alla guida; un uomo, censurato, è stato trovato in possesso ingiustificato di attrezzi (ovviamente possono essere usati per furti.); un cittadino albanese era sprovvisto di permesso di soggiorno; un automobilista, censurato, ha rifiutato di sottoporsi ad accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente per la successiva sospensione, mentre il veicolo è stato affidato a una persona idonea alla guida; due uomini sono stati sorpresi alla guida con un tassoemico di 0,71 e 0,88 g/l e hanno avuto ritirata la patente per la successiva sospensione, mentre il veicolo è stato affidato a persone idonee alla guida.