Notizie.com - Concordato preventivo biennale, arriva la proroga, chi può richiederlo, come e a cosa serve

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

Forza Italia ha la meglio, il Consiglio dei ministri ha approvato ladelbis. Alla fine èta ladel. Le partite iva avranno tempo fino al 12 dicembre per aderire al patto col fisco. Ecco, nei dettagliprevede. Nel frattempo le entrate del precedente, 1,3 miliardi circa verranno utilizzate per alcune iniziative contenute nella Manovra economica, attualmente in esame alla Camera.la, chi puòe a– notizie.comIl Consiglio dei ministri ha riaperto i termini delcon l’approvazione di un decreto legge poche ore fa. Quello precedente è scaduto il 31 ottobre e secondo le prime stime, hanno aderito circa 500mila partite Iva, con un conseguente gettito di circa 1,3 miliardi di euro.