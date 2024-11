Come quella della pizzeria Le migliori pizze surgelate del supermercato | la classifica

Leggi su Caffeinamagazine.it

Celebrata il 17 gennaio in occasione del riconoscimento dell’“arte del pizzaiuolo napoletano”patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco, la pizza è uno dei piatti tipici italiani più amati in Italia e all’estero. Ha origini nel mondo antico, ma nella sua forma moderna è nata a Napoli tra Settecento e Ottocento, mentre la sua diffusione a livello internazionale è avvenuta dopo la seconda guerra mondiale.Secondo la tradizione, la pizza intesala conosciamo oggi è stata inventata nel 1889 dal pizzaiolo Raffaele Esposito in onoreRegina Margherita, che era in vista a Napoli. I tre ingredienti, pomodoro, mozzarella e basilico, volevano riprodurre i coloribandiera italiana. Per molti anni la pizza rimase confinata alla Campania, ma nel Novecento si è affermata a nelle altre regioni italiane e nel resto del mondo.