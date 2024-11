Gaeta.it - Chiusura della stazione di Ortona sulla A14 per lavori: ecco cosa sapere

Facebook WhatsAppTwitter Sull’asse autostradale A14 Bologna-Taranto, ladisubirà unatemporanea perdi manutenzione, interessando il tratto in entrata verso Bari. Questa, programmata dalle 22:00 di giovedì 14 novembre fino alle 5:00 di venerdì 16 novembre, potrebbe generare disagi agli automobilisti che si troveranno a percorrere l’autostrada in questi orari. È importante conoscere le alternative e le informazioni disponibili per evitare inconvenienti nel proprio viaggio.DettagliA causanecessità di eseguire interventi di manutenzione sulle barriere di sicurezza, ladirisulterà chiusa al traffico in entrata verso Bari. Durante questo intervallo di tempo, gli automobilisti non potranno accedere a questo punto strategico, creando la necessità di pianificare percorsi alternativi.