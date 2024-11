Tpi.it - Caso migranti in Albania, Elon Musk attacca i giudici italiani: “Devono andarsene”

“Questi”. Cosìcommenta su X la notizia della mancata convalida da parte del Tribunale di Roma del trattenimento di settetrasferiti dalle autorità italiane nei centri temporaneisu territorio albanese.lo scrive in un commento a un post condiviso da Mario Nawfal, noto imprenditore australiano del settore criptovalute, nonché amico del proprietario di X.Le parole dinon sono piaciute a consigliere laico del Csm, Ernesto Carbone, che le ha definite “pericolose”. “Questi nuovi oligarchi che sfruttano mondi nuovi (come lo spazio, l’etere, i social e le nuove tecnologie) per controllare la politica mondiale sono un pericolo per la democrazia”, lamenta Carbone. “Dopo un’incursione nella politica tedesca oggi il giuristaentra in modo violento criticando un potere delle Stato.