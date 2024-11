Inter-news.it - Buchanan convocato dal Canada. Inzaghi ha una speranza – TS

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Tajonha vissuto mesi non difficili, di più. Il giocatore ha subito un grave infortunio durante la Copa America, ora tornerà a giocare. Simoneha unache descrive Tuttosport. INFORTUNIO – Simoneera già soddisfatto dei rientri dagli infortuni di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi prima di Inter–Napoli. Nel giro di pochi giorni l’allenatore ha recuperato diversi giocatori dalle loro problematiche di natura fisica. Kristjan Asllani si aggiunge agli altri due, ma anche Tajon. Per il canadese però non c’è stata fretta e l’allenatore ha voluto aspettare, spostando Matteo Darmian sulla fascia sinistra.spera nel– In maniera sorprendenteè statodal. Il giocatore si è fatto male a luglio proprio con la nazionale durante un allenamento prima di un impegno per la Copa America.