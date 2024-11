Borsa | l' Europa in calo dopo Wall Street Milano -11%

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa in calo dopo Wall Street, Milano -1,1%

Le Borse europee proseguono inl'avvio debole dii rialzi delle precedenti sedute, i mercati azionari arretrano in vista dell'inflazione negli Stati Uniti ed in attesa di avere maggiori indicazioni sulle mosse del presidente eletto Donald Trump. Sotto i riflettori anche l'andamento della crescita economica globale, alla luce anche degli ultimi dati macroeconomici. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0618 sul dollaro. Inverte la rotta il bitcoinl'impennata di metà mattina. La criptovaluta cede l'1,9% a 86.386 dollari. L'indice stoxx 600 lascia sul terreno l'1,1%. In flessione Parigi (-1,5%), Francoforte e(-1,1%), Londra (-0,9%) e Madrid (-0,8%). I principali listini sono appesantiti dal settore del lusso (-2,5%) e dal comparto dell'auto (-1%). Seduta negativa anche per le banche (-1,1%) e le assicurazioni (-1,2%).