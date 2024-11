Ilrestodelcarlino.it - Affitti choc: "Bilocali a 900 euro al mese"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

"Affittasi bilocale di 50 metri quadrati ai Pianacci: 900al. Affittasi trilocale a Serravalle: 1.100al". Che a San Marino esista un ’problema casa’ è evidente. Ma Rete mette sotto la lente alcuni "degli annunci immobiliari surreali – sottolinea il partito di minoranza – pubblicati nell’ultimo. Il mercato degliinsegue Monaco, ma gli stipendi no", tuonano da movimento civico. "È un fatto che nel nostro Paese è ormai impossibile pagarsi un tetto sulla testa, se si ha uno stipendio nella media. Come si fa a pagare 900di affitto e vivere con quel che resta di uno stipendio di 1.500 o anche di 1.800? E come si può pensare di mettere su famiglia in queste condizioni? Ad essere maggiormente colpiti sono i lavoratori più giovani, che non solo guardano con il binocolo la stabilità lavorativa e il salario necessari a ottenere un mutuo per comprare casa, ma che addirittura sono impossibilitati a pagare l’affitto di un piccolo appartamento.