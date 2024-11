Gaeta.it - Volotea prevede di raggiungere 365.000 passeggeri a Firenze e introduce Alghero per il 2025

Facebook WhatsAppTwitter Nel panorama nazionale,ha segnato un passo significativo per il 2024 e, con un’offerta in costante crescita. La compagnia aerea, che ha intensificato le sue operazioni da, ha trasportato oltre 305.000 viaggiatori tra gennaio e ottobre 2024, segnando un incremento del 25% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo risultato è il frutto di un potenziamento dell’offerta di voli, che ha visto un aumento del 22% nella disponibilità di posti in vendita, insieme a un load factor del 94%, evidenziando così un’efficace capacità di attrarre clienti.e il potenziamento dell’offerta daha certamente ottimizzato le sue rotte, scegliendo di ampliare la gamma delle destination servite. La base operativa a, inaugurata nel 2023, ha già registrato un’impennata del traffico.