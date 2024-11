Oasport.it - Vela, Ugolini/Giubilei d’argento agli Europei Nacra 17. Vincono gli olandesi Offerman/Houtman

Gianluigie Mariahanno conquistato la medai Campionati2024 di17, evento che si è disputato nelle acque siciliane di Sferracavallo, in provincia di Palermo. Questa rassegna continentale rappresentava di fatto l’inizio del ciclo olimpico verso Los Angeles 2028 per i catamarani volanti foiling, con la sperimentazione di un nuovo format.Al posto della Medal Race a punteggio doppio riservata ai primi dieci equipaggi della classifica generale, è stato introdotto infatti un match race finale tra i primi due della graduatoria per stabilire i vincitori dell’evento. In questo caso si sono qualificati per i testa a testa conclusivi gliWillemijn/Scipioe gli azzurri.I neerlandesi, primi al termine delle regate di flotta, partivano avanti 1-0 di default e la coppia italiana era obbligata ad aggiudicarsi due match race consecutivi per aggiudicarsi il titolo europeo.