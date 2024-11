Lapresse.it - Ucraina: allarme in tutto il Paese per minaccia missilistica

Roma, 11 nov. (LaPresse) – Unaereo è stato annunciato a Kiev e in molte altre regioni dell’per unalegata al decollo di bombardieri russi. Lo riporta Rbc. “Attenzione, pericolo missilistico suil territorio dell’. Decollo di MiG-31K”, ha scritto su Telegram l’aeronautica. In precedenza i militari di Kiev avevano riferito sul decollo di otto bombardieri strategici russi Tu-95MS. Avevano inoltre avvertito che l’è stato lanciato per la presenza di aerei russi nello spazio aereo ucraino che hanno in seguito lanciato missili.