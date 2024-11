Lettera43.it - Trump sente Putin: «Evitare ulteriore escalation della guerra»

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldha parlato con il presidente russo Vladimirgiovedì, prima conversazione telefonica tra i due leader da quandoha vinto le elezioni: lo scrive il Washington Post citando diverse persone a conoscenzaquestione. Durante la telefonataha consigliato al presidente russo di non intensificare lain Ucraina, ricordandogli la consistente presenza militare di Washington in Europa. I due hanno discusso l’obiettivopace nel continente europeo, e il presidente eletto americano ha espresso interesse per ulteriori conversazioni per discutere «una rapida risoluzionein Ucraina». Venerdì il tycoon ha sentito al telefono anche il leader ucraino Volodymyr Zelensky, una chiamata a cui ha partecipato anche Elon Musk.