Gaeta.it - Trieste ospita un workshop internazionale sul potenziamento dell’assistenza sanitaria nei Balcani

Dal 10 al 14 novembre,diventa il centro dell'attenzione per le questioni di salute pubblica, accogliendo unimportante sul rafforzamento dei modelli di assistenzaprimaria. Questa iniziativa è parte di uno sforzo più ampio, che mira a migliorare la gestione delle malattie croniche complesse nei Paesi deiOccidentali. L'evento è promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con l'Iniziativa Centro Europea , creando un'opportunità unica di confronto su temi rilevanti in un contesto in continua evoluzione.Obiettivi delin corso aL'incontro diha come obiettivo principale quello di aggiornare e scambiare best practices nel settore della salute. Giunto alla sua quarta edizione, ilrappresenta una tappa fondamentale per approfondire la cooperazione tra le nazioni della regioneca, con un focus specifico sulla condivisione di strategie per affrontare le sfide sanitarie emergenti.