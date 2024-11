Bergamonews.it - Tra infortuni e viaggi in giro per il mondo: pausa nazionali, chi va e chi resta in casa Atalanta

Terzo stop per l’, che si prepara a vivere un’altra“tridimensionale”, tra gli infortunati che lavorano per il recupero, convocati dalle proprie rappresentative che viaggeranno inper Europa e Africa e giocatori a disposizione di Gasperini che potranno lavorare a Zingonia.Atalantini in nazionale: chi parteSaranno nove i giocatori dell’inper l’Europa e per il. Un solo azzurro convocato da Luciano Spalletti: Mateo Retegui, che sfiderà il Belgio il 14 novembre (20:45) e poi tre giorni dopo la Francia a San Siro, alla stessa ora in Nations League.Due invece i nerazzurri in Under 21: Matteo Ruggeri e Marco Palestra, impegnati nelle amichevoli contro la Francia e contro l’Ucraina, il 15 novembre allo stadio ‘Castellani’ di Empoli e il 19 novembre al Picco di La Spezia.