Spalletti | Out Calafiori? Bastoni all’Inter fa quel ruolo tranquilli

ha citato anche Alessandrodurante la conferenza stampa di inizio ritiro a Coverciano dell’Italia.non ci sarà.– In conferenza stampa, dopo aver parlato di Inter-Napoli, il CT Lucianosi è espresso sulle alternative al forfait di Riccardoin difesa: «quando gioca nell’Inter fa vedere di essere un attaccante aggiunto come fa vederequando gioca inlì. Di Buongiorno ho apprezzato la sua forza contro due attaccanti come Thuram e Lautaro Martinez, sonossimo. Buongiorno è un grande difensore,sa impostare benissimo e sa farelo che ha fatto. Gatti lo vedo in crescita, gli si vede fare benissimo l’ingresso con la palla per cercare l’indisciplinato perfetto. Siamo. Con noi vengono due calciatori a fare mediani che sono Rovella e Locatelli, che stanno facendo benissimo entrambi».