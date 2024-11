Sa tutto Davide Bonolis e l’amore a Ballando con le stelle la conferma | chi è ‘nuora’ di Sonia Bruganelli

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Il gossip è esploso dopo l’ultima puntata dicon lee caso vuole che ci sia di mezzo, anche se indirettamente, la concorrente più chiacchierata di questa edizione:. Il protagonista dello spiffero, infatti, questa volta è suo figlioper via di una foto, diffusa dal blogger GigiGx su X, che lo immortala insieme a una delle maestre di danza dello show del sabato sera di Rai 1.Nello scatto i due sono vicini in ascensore, mentre si scattano un selfie: la complicità tra i due è evidente, tanto che ha cominciato a diffondersi la voce che ci sia del tenero tra i due 20enni anche se fino a ieri lui sembrava legato a un’altra ragazza. In ogni caso dopo questo selfie tutti a parlare die Sophia Berto, l’insegnante di Tommaso Marini.Leggi anche: “Chi è il mio preferito”.