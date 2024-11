Gaeta.it - Roma: Ex custodi scolastici possono restare nei loro alloggi grazie a nuova delibera comunale

Facebook WhatsAppTwitter Una notizia positiva per gli exdiriguarda la recenteche garantisce il diritto di permanenza in circa 500adibiti a questi lavoratori e allefamiglie. Lanormativa si propone di regolarizzare la situazione abitativa di chi è da anni legato alle scuole della Capitale, stabilendo criteri di accesso trasparenti e precisi. Questa iniziativa non solo offre stabilità a molti nuclei familiari, ma mira anche a gestire in modo più efficiente il patrimonio immobiliare legato alle istituzioni educative. I requisiti per la permanenza negliLastabilisce requisiti specifici che le famiglie degli exdevono soddisfare per mantenere la propria abitazione. Tra i criteri fondamentali ci sono il reddito familiare, l’età e la condizione patrimoniale.