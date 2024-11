Ilrestodelcarlino.it - Regionali, Meloni in videocollegamento per il comizio di chiusura con la candidata Ugolini: diretta

Bologna, 11 novembre 2024 – La presidente del Consiglio Giorgiaparteciperà solo inall'evento elettorale con cui oggi pomeriggio, a Bologna, si chiuderà la campagna del centrodestra con laElenain vista del voto regionale del 17-18 novembre. La cancellazione della partecipazione in presenza è dovuta, a quanto si apprende, al fatto che la riunione a Palazzo Chigi tra Governo e sindacati sulla manovra si è protratta oltre il previsto. L’appuntamento è all’hotel Savoia Regency (via del Pilastro 2) con il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e appunto la premierin video collegamento oltre, naturalmente allaala presidenza per il centro destra Elena