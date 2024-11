Ilfattoquotidiano.it - Regionali Emilia-Romagna, Meloni non va al comizio di chiusura della candidata Ugolini: partecipa in videocollegamento

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Lo scontro politico per il caso del corteo “nero” di sabato a Bologna infiamma il rush finalecampagna elettorale per lein. All’evento didel centrodestra Elenanon ci sarà però – come previsto in precedenza – la presidente del Consiglio Giorgia.La leader di Fratelli d’Italia interverrà solamente inall’evento del centrodestra. La Causa: il protrarsi dell’incontro con i sindacati sulla manovra, durato oltre cinque ore e concluso poco dopo le 16. A sostenere lapresidente Elenasaliranno sul palco, invece, i vicepremier Salvini e Antonio Tajani, e Maurizio Lupi.Articolo in aggiornamentoL'articolonon va aldiinproviene da Il Fatto Quotidiano.