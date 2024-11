Panorama.it - Rc Auto: in due anni stangata di oltre 2 miliardi per gli automobilisti italiani

Aumento dopo aumento in duelaè arrivata adi euro. Glimobilistihanno visto passare il prezzo medio della polizza Rcdai 353 euro di gennaio 2022 ai 414 euro di settembre 2024. Significa il 17,3% di rincaro (61 euro a copertura assicurativa). Sono 32,9 milioni leassicurate in Italia, quindidi euro di, stando ai dati del Codacons. E questo nonostante il numero di incidenti sia in calo.Secondo il report sui dati provinciali raccolti da Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) il record spetta a Roma, dove la polizza media è salita dai 379,7 euro di inizio 2022 agli attuali 483 euro, pari a un +27,2% e a un aggravio di 103 euro per assicurato. Segue Cagliari, dove l’incremento del 22,5% ha portato a una spesa media di 79 euro in più a polizza.