Politano | Venire due volte a Milano e portare a casa quattro punti non è facile

Matteo, attaccante del Napoli, ha commentato in conferenza stampa la gara pareggiata con l’Inter.La conferenza siAvete dato un segnale al campionato riprendendo la vetta?«Per noi era importante reagire subito dopo la brutta sconfitta di domenica, siamo venuti indei campioni d’Italia e abbiamo fatto una grande partita».Tre trasferte con le big, cinque.«Abbiamo affrontato trasferte complicate,non è, è importante anche il punto fatto a Torino. Ci vuole tempo, dobbiamo continuare così».Leggi anche: Conte scatenato: «Basta con questo protocollo. Non voglio fare retropensieri, voglio onestà intellettuale»Resta l’amaro in bocca vista l’occasione finale?«Sarebbe stato bellouna vittoria, ma penso che il pareggio sia il risultato più giusto perché anche l’Inter ha avuto le sue occasioni.