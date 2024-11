Passeggero senza biglietto aggredisce capotreno e macchinista sulla tratta Arezzo – Stia

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

BIBBIENA – Dopo il recente caso in Liguria un’altra aggressione ai danni di un, stavolta in Toscana.Lo scorso 9 novembre unprivo diha aggredito un dipendente in servizio sul treno della società Tft con un pugno al volto e con lo spray al peperoncino. Aggredito anche unche era arrivato in soccorso.È successo sul treno regionale che collega il capoluogocon, nel territorio di Subbiano. Sono intervenuti i carabinieri di Bibbiena e i sanitari: tre i giorni di prognosi per il.“L’aggressione subita nei giorni scorsi a unè l’ennesimo episodio di violenza che accade a bordo dei nostri treni, che purtroppo si inserisce in una catena di fatti violenti che da tempo segnaliamo alle autorità competenti. Rinnoviamo l’appello perché si intervenga con urgenza per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori”.