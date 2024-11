Ilrestodelcarlino.it - Osimo, Comune nel caos. Il sindaco va alla conta: oggi Consiglio decisivo

Potrebbe essere davveroil giorno del giudizio per il governo osimano. Le trattative sarebbero terminate con fumata nera prima delcomunale dipomeriggio per votare la delibera sulle linee programmatiche 2024-29 che ha bisogno di 13 voti su 25. Senza i 4 consiglieri delle Liste civiche da sempre (dichiarate cessate giovedì scorso, peraltro, dal leader Dino Latini), ilFrancesco Pirani si fermerebbe a 12. Il centrosinistra ha ribadito che non farà "da stampella" a un governo che non ha i numeri. Il primo cittadino Francesco Pirani ha già dato un ultimatum: trovare un accordo politico per votarla compatti oppure dimissioni e voto anticipato. All’interno delle trattative un ruolo preminente ce l’aveva l’ipotesi di creare un gruppo unico consiliare di liste civiche di maggioranza: tutti di nuovo insieme come un tempo, latiniani e antonelliani, con questi ultimi che erano sul punto di sottoscrivere l’accordo che avrebbe sancito l’addio al progetto politico creato a gennaio con la nascita della coalizione di Sandro Antonelli.