Ilgiorno.it - Novembre e la salute sessuale dei maschi. Dieci consigli dei medici per andare oltre ai tabù e la vergogna

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Milano - 112024 – I problemi sessuali per la maggior parte deisono deidifficili da affrontare e ancor più da raccontare anche ai. Il mese dipotrebbe essere l’occasione buona per cambiare abitudini visto che è dedicato proprio allale. Tante le iniziative di associazioni e istituzioni per sensibilizzare sul tema della prevenzione, soprattutto riguardo ad alcuni tipi di tumore come quello alla prostata. In questa occasione, l'Università di Pavia, in collaborazione con Cooper Consumer Health, ha deciso di condividereraccomandazioni frutto dei risultati dell'Osservatorio "Occupiamoci di uomini - Lale frae disinformazione", uno studio sociologico innovativo volto a far luce su aspetti poco discussi di questo tema.