Panorama.it - Mercato auto in agonia, ma con navigatori di serie e ruote di scorta a pagamento

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

Sono stati annunciati tagli in Volkswagen, Nissan, Audi, c’è crisi nera in Stellantis, l’indotto licenzia. L’industriamotive europea sta ormai andando a pezzi ma la politica di Bruxelles non accenna a cambiare rotta. Anzi, taluni fanno finta di non ricordare dove tutto questo è iniziato, ovvero con uno scandalo soltanto tedesco, il Volkswagen-gate, che Frau Merkel con grande faccia tosta riuscì a far pagare a tutti gli europei come Diesel-gate. Da quel momento cominciò una campagna di uccisione dei motori a gasolio nonostante la loro grande efficienza e promettente evoluzione. In seguito, tra le perversioni della prima Commissione Ursula ci fu l’approvazione delle multe per i costruttori che producono vetture ritenute comunque inquinanti seppure modernissime, quindi, oggi, non soltanto l’Unione vuole fermare le vendite di motori endotermici entro una data irrealistica, 2035, ma persiste nell’assurda punizione di chi tarda ad adeguarsi.