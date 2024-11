Thesocialpost.it - Maltempo Italia: auto portata via dal torrente, due persone a bordo

Duedi un crossover Opel sono state travolte dalla piena di unnella zona di San Giovanni, nel comune di Olbia, a causa delle intense precipitazioni che hanno colpito il nord-est della Sardegna. Fortunatamente, sia il conducente che il passeggero sono riusciti a uscire illesi dall’abitacolo.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente la polizia locale, i vigili del fuoco di Olbia e i sommozzatori della centrale di Sassari. Grazie al loro intervento, l’vettura è stata recuperata e risulla sede stradale.L’area di San Giovanni a Olbia è tristemente nota per essere stata una delle zone più colpite dall’alluvione del 2013, causata dal ciclone Cleopatra, che provocò 19 vittime in tutta l’isola, di cui 13 in Gallura e 9 a Olbia.L'articolovia dal, dueproviene da The Social Post.