Sport.quotidiano.net - L’allenatore Marco Evangelisti. "Era assolutamente fondamentale vincere. Siamo stati bravi, soprattutto in difesa»

"Per noi eraimportante eper rimanere attaccati alla parte alta della classifica. Abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo essimiin, nonostante un super Prosek dall’altra parte. Vorrei che da questa partita si acquisisse la fiducia necessaria per giocare anche le altre". Queste le parole a caldo di coach(nella foto) dopo la vittoria della sua Virtus nel derby con la Mens Sana. Una partita che il tecnico rossoblù si augura possa rappresentare un nuovo punto di partenza per la sua squadra dopo una prima parte di campionato troppo altalenante. "Abbiamo giocato le migliori partite con le squadre più forti, poi a volte cipersi con quelle maggiormente abbordabili – ha proseguito-.