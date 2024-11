Justcalcio.com - La follia della Serie A: sei squadre a due punti!

2024-11-11 13:07:20 Il web è in trepidazione:Né la Premier League, né la Liga, La competizione più emozionante in Europa in questo momento è laA. Dopo la dodicesima giornata di campionato, la classifica rispecchia la massima parità tra le prime sei, con uno scarto di duetra la capolista, il Napoli, e la sesta, la Juventus. Dopo diversi anni di scarse emozioni nel Paese transalpino, È arrivata una stagione in cui può succedere assolutamente di tutto. L’attuale campione e favorito, l’Inter, è attualmente quarto ed è quello insieme al bianconeri Erano loro i pretendenti allo scudetto, ma si sono aggiunti diversi candidati che vogliono sognare in grande. Forse laA non ha più le stelle di una voltama il livello del campionato sta crescendo e sempre piùsi uniscono alla lotta per vincere la competizione.