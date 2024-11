Ilfoglio.it - La deriva di una sinistra che più va a sinistra, più è vicina all’estrema destra

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

E' un brivido leggero, inconfessabile, ma che da giorni, in modo inesorabile, attraversa i corpi di alcuni soggetti politici che in teoria dovrebbero essere rattristati dalla vittoria del numero un. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti