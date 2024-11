Calciomercato.it - Juventus, Giuntoli esce allo scoperto: l’annuncio sul nuovo difensore per gennaio

Il dirigente bianconero ha parlato in vista della sessione invernale di calciomercato: le dichiarazioni sulCristianoin vista del calciomercato invernale. Il dirigente dellaha parlato dell’obiettivoper.Cristiano, annuncio suldella: le dichiarazioni del dirigente bianconero (Ansa foto) – calciomercato.itIn una lunga intervista rilasciata a ‘Sky Sport’, il ds dei bianconeri ha annunciato: “In questo momento ci stiamo guardando intorno, il mercato diè molto particolare. Stiamo valutando diverse situazioni, aspettiamo il momento giusto. Non abbiamo ancora affondato con nessuno in particolare. Cerchiamo un ragazzo disponibile e pronto a mettersi in discussione per far parte di una squadra come la“.