Inter, il regolamento dei cartellini in Supercoppa Italiana: occhio alle squalifiche

Oltre al cambio di stadio dove si giocheranno le final four di– a cui prenderà parte anche l’– la Lega Serie A ha comunicato anche ilsuie sulleAMMONIZIONI E– Questo ilsuper le final four di, a cui prenderà parte anche l’: “In meritoammonizioni comminate, anche durante le gare di, avranno efficacia nelle successive gare di campionato. Eventualiinflitte in relazionegare dinon scontabili, in tutto o in parte, nella medesima edizione nella quale sono state comminate, saranno scontate, anche per il solo residuo, nelle successive gare di campionato, fermo restando che,stesse, si aggiungeranno quelle inflitte in campionato non ancora scontate prima dell’inizio della“.