Ilfattoquotidiano.it - “In Azerbaijan la polizia ha chiuso il mio teatro, volevano uccidermi”: l’inchiesta di ReCommon sulla repressione nel paese che ospita la Cop29

Nelche si appresta are la, l’, è da circa un anno in corso unadi oppositori ed esponenti della società civile, come purtroppo già accaduto in passato. Si vogliono così silenziare le voci critiche contro il potere.Potere che si identifica con la famiglia Aliyev. Da quando ilè diventato indipendente dopo il crollo dell’U, la presidenza è stata una sorta di affare privato, con l’elezione prima di Heydar, ex segretario del Partito Comunista azero, poi del figlio Ilham, succeduto al padre dopo la sua morte nel 2003. Da allora, Ilham Aliyev ha consolidato il suo potere presidenziale attraverso anni di corruzione e clientelismo. Nel 2016, i Panama Papers hanno rivelato come, grazie a una rete di società segrete in paradisi fiscali offshore, la sua famiglia, i suoi consiglieri e i suoi alleati avevano costruito un impero di ricchezza, acquisendo costose case all’estero e ingenti quote nelle industrie del